Lions Rheurdt : Kindern eine Freude machen

Rheurdt Der Lions Club Rheurdt überreichte Spenden für die Kinderklinik am Bethanien.

Auch im vergangenen Jahr organisierte der Lions Club Rheurdt / Niederrhein wieder eine Wunschbaumaktion. Hiltrud – eine ältere Dame, die an dieser Aktion teilnahm – wünschte sich nichts für sich selber. Ihr größter Weihnachtswunsch war eine Spende an die Kinderklinik des Krankenhauses Bethanien Moers .

Diesen Wunsch wollte ihr der Lions Club sehr gerne erfüllen und legte noch etwas oben drauf: Sie riefen gemeinsam mit dem Leo Club Moers zu Spenden auf, um „Kinderaugen zum Strahlen zu bringen“. Und das mit Erfolg: 786 Euro wurden dabei gesammelt. Diese wurden am Montag, 14. Februar, an die Kinderdiabetologie im Moerser Bethanien Krankenhaus übergeben. Diesmal wurde mit der Diabetologie ein besonderer Fachbereich der Kinder- und Jugendmedizin ausgewählt. „Uns ist es wichtig, auch chronisch kranken Kindern eine Stimme zu geben und ihnen eine Freude zu machen“, so Friederike Fahr, Präsidentin des Lions Clubs. Kinderdiabetologin Andrea Finke und der Leiter des Sozialpädiatrischen Zentrums Wolfgang Poss freuten sich sehr über die großzügige Spende, die ihnen Friederike Fahr gemeinsam mit der Vize-Präsidentin, Ursula Halemba-Gust, und Mathilde Janzen vor dem Krankenhaus Bethanien übergab.