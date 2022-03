Spendenaktion : Rheurdter Lions sammeln „Ein Teil mehr“ für die Tafel

Rheurdt Am kommenden Samstag findet die Aktion bereits zum dritten Mal statt. In der Zeit von 9 bis 16 Uhr kann der Samstagseinkauf mit der guten Tat verbunden werden.

Am kommenden Samstag, 5. März, rufen die Lions-Frauen des Clubs Rheurdt/Niederrhein bereits zum dritten Mal dazu auf, beim Wochenendeinkauf auf einfache Art und Weise etwas Gutes zu tun: Vor den beiden Edeka-Märkten Raber – auf der Mozartstraße 9 in Neukirchen sowie auf der Niederrheinallee 247 in Vluyn – können in der Zeit von 9 bis 16 Uhr stehen die Lions-Damen wieder mit ihren Ständen bereit. Hier können wie in den Vorjahren Sachspenden abgegeben werden. Diese werden anschließend über die Neukirchen-Vluyner Tafel an hilfsbedürftige Menschen weiterverteilt.