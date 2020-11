Engagement in Rheurdt : Lions spenden für Opfer von Kindesmisshandlung

Rheurdt Die Damen des Lions Clubs Rheurdt/Niederrhein unterstützen den Duisburger Verein RISKID. Um trotz Corona-Pandemie Spenden zu generieren, gingen sie neue Wege.

Der Club hatte schon alle Vorbereitungen für das 17. Rosenfest Anfang Juni 2020 auf dem Tompshof in Hochkamer abgeschlossen, als der erste Lockdown kam – und in dessen Folge auch die Absage des über den Niederrhein hinaus beliebten Festes. Die geplante Unterstützung des Vereins RISKID abzusagen war für die Clubfrauen allerdings keine Option. Deshalb sind die Damen des Lions Clubs Rheurdt/Niederrhein auf Bitten der Präsidentin Petra Hauschild einen ganz neuen Weg gegangen.

Der Name des Vereins steht für das vom Verein entwickelte Risiko-Kinder-Informationssystem-Deutschland, das als technisches Unterstützungssystem in Form einer Datenbankanwendung den an RISKID beteiligten Ärzten zur Verfügung steht. Aktuell kann durch die Spende des Lions Clubs Rheurdt/Niederrhein eine deutschlandweite Postaktion finanziell unterstützt werden. Diese Aktion und begleitende Anzeigen in Fachzeitschriften für Ärzte und Kinderärzte sollen weitere Kinderärzte dazu bewegen, bei RISKID mitzumachen und das elektronische RISKID-System als Frühwarnsystem ebenfalls zu verwenden.