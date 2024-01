Edeka-Schließung in Rheurdt Aus für den letzten Supermarkt in Schaephuysen nach 20 Jahren

Am 31. Januar um 18 Uhr schließt Angela Hoyer zum letzten Mal die Türen ihres Edeka-Markts „Nah&gut“ ab. Mit dem Supermarkt schließt der Letzte in Schaephuysen. Außer einem Netto-Markt in Rheurdt gibt es sonst keinen Discounter mehr im Ökodorf. „Die Kommunikation im Laden wird fehlen, nicht nur den Kunden, sondern auch mir“, sagt die 49-Jährige, die ab dem 1. Februar bei einem Steuerberater arbeiten wird.