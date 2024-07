Ehemaliger Dorfsheriff aus Rheurdt Letzter Auftritt für Klaus Lesch mit seinem Vogel Adacus

Viele Kinder kennen den kleinen, geschnäbelten Vogel Adacus – und das nicht nur in Rheurdt. Das Stofftier gehört zu Klaus Lesch, besser bekannt als der „Rheurdter Dorfsheriff“. Jahrelang ging Lesch mit Adacus in Kindergärten und Schulen, um mit den Kindergärten sicheres Verhalten im Straßenverkehr zu üben. Innerhalb eines vom ADAC angebotenen Verkehrssicherheitsprogramms wurde vor allem das Überqueren von Straßen mithilfe eines Teppich-Zebrastreifens geübt, etwa in der Rheurdter Kita Fliegenpilz. Am 17. Mai besuchte Lesch die Kita aber zum letzten Mal. Für seinen jahrelangen Einsatz dankte ihm die Gemeinde Rheurdt und schickte ihn in seinen „wohlverdienten, nun doch endlich anstehenden Ruhestand“.