Grundschule in Rheurdt Lernen durch Bewegung an der Martinusschule

Rund 100 Mädchen und Jungen haben sich an der Martinusschule Rheurdt spielerisch mit den Themen Energie und Umwelt auseinandergesetzt. Dabei arbeitete die Grundschule mit der Westenergie AG zusammen. Mit dem neuen Lern-Sport-Spielformat ,3malE Beweg Dich fit’ für Grundschulen will der Energiedienstleister Schüler und Schülerinnen für naturwissenschaftliche und soziale Themen sensibilisieren – in Kombination mit Bewegung.