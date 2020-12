VfGuH Schaephuysen : Lena Blumenfee und Bernhard Blütenkelch

Rheurdt Der Verein für Gartenkultur und Heimatpflege in Schaephuysen möchte mit einer Pflanzaktion den Kindern die heimische Natur näher bringen. Im Frühjahr soll die Gemeinde im Blütenzauber erstrahlen.

Mutti, Mutti, wo kommen denn die Blumen her? Genau um diese Frage zu beantworten, gibt es in Schaephuysene nun sagenhafte Unterstützung. Lena Blumenfee und Bernhard Blütenkelch sind angekommen und unterstützen den Verein für Gartenkultur uind Heimatpflege Schaephuysen (VfGuH) dabei, das Wissen, um die Blumen und deren Farbenpracht ins Dorf zu bringen.

So hatte sich das Vorstandsteam überlegt, Anfang Dezember noch eine Pflanzaktion mit Kindergarten- und Schulkindern der Gemeinde Rheurdt zu veranstalten. Für dieses Vorhaben ist es dem Verein nach aufwendiger Suche gelungen, zwei naturverbundene, sagenhafte Wesen zugewinnen. Der VfGuH freut sich Lena Blumenfee und Bernhard Blütenkelch in seinen Reihen begrüßen zu dürfen. Diese beiden sind das Bindeglied zwischen Kindern, Projekt und Verein. Mit ihnen gemeinsam hat es sich der Verein zur Aufgabe gemacht, den Kindern die Natur und Pflanzenwelt näher zu bringen und verständlich zu machen.

Lena hat versprochen, die Mädchen und Jungen im nächsten Frühjahr im Kindergarten zu besuchen – der dann hoffentlich im Blütenzauber erstrahlt. Dieses in der Hoffnung dass der kommende Frühling den kleinen, fiesen Wicht Corona in den Griff bekommt.

Aber auch wenn Lena Blütenfee und Bernhard Blütenkelch nicht die Kindergartenkinder besuchen konnten, so waren sie und ihre Helferlein vom Verein nicht untätig. Auf dem Grillplatz in Schaephuysen sowie an den Gleisen der Artenvielfalt, haben sie fleißig Blumenzwiebeln eingepflanzt. Im Vertrauen darauf, dass ihr Erblühen dann ein positives, leuchtendes Zeichen für ein nicht so turbulentes Jahr 2021 sein wird, so Koschare.