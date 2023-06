Sportplatz in Rheurdt Leichtathletikanlage soll sportlich nutzbar gemacht werden

Die 400-Meter-Laufbahn, die den Rasenplatz der Leichtathletikanlage in Rheurdt umgibt, ist in schlechtem Zustand. Das ist das Ergebnis eine Begehung, an der Vertreter des Planungsbüros Berkhöfel Objektplanung GmbH, BHO, aus Bedburg-Hau, des Gemeindesportbundes und der Gemeindeverwaltung teilnahmen. Der Gemeinde gehört die Anlage und verpachtet sie an die Spielvereinigung Rheurdt-Schaephuysen. Der Unterbau der Tennenbahn, die umgangssprachlich Aschenbahn genannt wird, sei verbraucht, stellte BHO-Geschäftsführer Markus van Aken fest. Es sei aber möglich, sie noch einmal für zwei Jahre herzurichten.