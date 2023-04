Nachhaltigkeitsprojekt im Ökodorf Laptops aus Rheurdt für Schüler in der Welt

Als Frank Hoffmann das erste Mal einen Artikel über das Netzwerk Labdoo las, war er Feuer und Flamme. „Es hat die Vision, Kindern weltweit die Digitale Teilhabe zu ermöglichen“, erzählt der Sprecher des Rheurdter Reparatur-Cafés. „Labdoo-Gruppen sammeln Laptops und Tablets. Sie reparieren sie, spielen das Betriebssystem Linux auf, das leicht zu handhaben ist. Außerdem laden sie 50 und mehr pädagogische Programme. Die Laptops gehen an Schulen in Ländern, die bei der Informationstechnologie viel nachzuholen haben, zum Beispiel in Afrika. Paten nehmen sie bei ihren Flügen mit. Alles läuft ehrenamtlich.“