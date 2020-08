Anfrage der Fraktion Bündnis90/Die Grünen Rheurdt : Landrat äußert sich zu Hauser’s Kiesgrube

Rheurdt In der Vergangenheit gab es immer wieder Beschwerden über die extensive und unerlaubte Nutzung der Hauser’s Kiesgrube durch MotorCross-Fahrer und Mountainbiker.

Abgesehen von den Lärm, gibt es mittlerweile viele Stellen, an denen die Ränder des Sandloches zerstört, die Wurzeln der Bäume freiliegen und sie dadurch ihren Halt verlieren. In der letzten Ratssitzung am 22. Juni hatte die Fraktion Bündnis90/Die Grünen eine Anfrage gestellt und wollte wissen: Stimmt die Nutzung dieses Gebietes mit den Kriterien des Landschaftschutzes überein? Was kann zukünftig gegen die Zerstörung getan werden? Und gibt es Möglichkeiten, dieses Gebiet zu schützen? Nach der Ratssitzung hatte die Fraktion einen Antrag auf einstweilige Verfügung an den Kreis Kleve gestellt, etwaige weitere Veränderungen durch eine Gruppe von MotorCross-Fahrern sofort zu untersagen.