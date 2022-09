Feuerwehr im Einsatz : Lagerfläche auf Bauernhof  in Rheurdt-Kengen brennt

Lagerfläche auf Bauernhof in Rheurdt-Kengen brennt

Die Feuerwehr am Einsatzort in Kengen. Foto: Elbers

Rheurdt Zunchst sah es nach einem kleinere Einsatz aus, doch dann bekamen die Löscheinheiten aus Rheurdt und Schaephuysen alle Hände voll zu tun. Auf 100 Metern Fläche brannte Baumaterial und Unrat, darunter auch Reifen und Eternit-Platten.

Einsatz für die Feuerwehr-Einheiten aus Rheurdt und Schaephuysen in Kengen: Auf dem Gelände eines Bauernhofes ist am Mittwoch eine Lagerfläche in Brand geraten. Neben Baumaterialien und Unrat brannten dort auch Autoreifen. Anwohner hatten versucht, das Feuer mit mehreren Feuerlöschern im Zaum zu halten, konnten aber nicht verhindern, dass sich die Flammen auf angrenzende Bäume und Böschungen ausbreiteten. Insgesamt brannte es auf rund 100 Quadratmeter Freifläche.