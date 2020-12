Kostenpflichtiger Inhalt: Kunst trifft Natur in Schaephuysen : Ein geeigneter Platz für eine Eule

Getrud Bongers am Werk ihres verstorbenen Mannes Paul Bongers. Foto: VfGuH

Rheurdt Am Wandelweg in Schaephuysen steht nun eine Skulptur des verstorbenen Künstlers Paul Bongers. Die kunstvolle Eule aus Holz fügt sich perfekt in die Umgebung ein.