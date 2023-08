Rheurdterin stellt in Moers aus Sie mag es bunt – meistens jedenfalls

Dabei entdeckte sie nach „einigen anfangs nicht ganz so erfolgreichen Versuchen irgendwann ihre Vorliebe für die abstrakte Malerei, und hier speziell zur Spachteltechnik. Dazu trägt sie die meist pastösen Acrylfarben zunächst ganz spontan auf die Leinwand auf und verteilt sie dann gezielt mit einem Spachtel so lange in Kreisen, Flächen und Linien, bis ihr die Komposition gefällt. Manchmal arbeitet sie einige Stellen auch anschließend noch mal mit dem Pinsel nach. „In diesen Momenten bin ich ganz in meinen Bildern drin und freue mich zum Schluss jedes Mal wieder erneut über die Ergebnisse.“