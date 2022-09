Aktion in Rheurdt : „Wir nehmen der Tafel nichts weg“

Ein Korb mit aussortierten Lebensmitteln aus einem Supermarkt. Foto: Christian Albustin

Rheurdt Die Gemeinde St. Martinus Rheurdt unterstützt die Initiative Foodsharing gegen die Verschwendung von Lebensmitteln. Nun sieht sich Pfarrer Norbert Derrix Kritik von Tafeln ausgesetzt, die gespendete Lebensmittel an Bedürftige verteilen.

Jahr für Jahr landen in Deutschland Millionen Tonnen Lebensmittel im Abfall. Im Jahr 2020 waren es 10,9 Millionen Tonnen, hat das Statistische Bundesamt vor kurzer Zeit errechnet. Immer mehr Menschen möchten etwas gegen die Verschwendung der Lebensmittel tun – sei es aus ethischen oder religiösen Gründen, sei es, weil die Produktion von Lebensmitteln Ressourcen verbraucht und die Umwelt belastet.

In Rheurdt versucht die katholische Gemeinde St. Martinus neuerdings, Lebensmittel vor dem Abfalleimer zu bewahren. Sie unterstützt die Initiative Foodsharing, einen in Köln ansässiger, überregional tätigen Verein, der auch in Rheurdt Anhänger hat. Prompt gibt es Ärger: Die Gemeinde, die dem Verein Standorte für sogenannte Fairteiler zur Verfügung stellt, steht in der Kritik. Vertreter von Tafeln aus der Region hätten ihm vorgeworfen, der Tafel Konkurrenz zu machen, sagt Pfarrer Norbert Derrix. „Aber das ist nicht so gemacht und nicht so gemeint“, betont er.

Info 450.000 registrierte Fodsharing-Nutzer Initiative Die Initiative Foodsharing wurde 2012 gegründet, Sie ist in Deutschland, Österreich und der Schweiz aktiv. Nach eigenen Angaben hat sie bisher mehr als 450.000 registrierte Nutzer und Nutzerinnen und mehr als 100.000 Freiwillige, sogenannte Foodsaver. Erfolg Mehr als 11.000 Betriebe arbeiten mit Foodsharing zusammen, insgesamt seien bisher 65 Millionen Kilogramm Lebensmittel vor der Verschwendung bewahrt worden, schreibt die Initiative im Internet. Täglich fänden rund 5000 weitere Lebensmittel-Abholungen statt. www.foodsharing.de

Die Tafeln, die an festen Ausgabetagen Lebensmittel an Bedürftige ausgeben, haben es zurzeit nicht leicht. Gerade erst hat die Tafel Neukirchen-Vluyn (sie hat sich wohlbemerkt nicht bei Derrix beschwert) auf ihre Lage aufmerksam gemacht: Pandemie, Inflation und Ukraine-Krieg ließen die Zahl der Kunden steigen. Gleichzeitig machten es Lieferengpässe und eine gesunkene Spendenbereitschaft immer schwerer, die Tafel-Regale zu füllen. „Aber wir nehmen der Tafel nichts weg“, sagt Derrix. „Die Lebensmittel, die wir bekommen sind oft so beschädigt oder unschön, dass die Geschäfte sie gar nicht der Tafel geben würden. Die Sachen würden sofort im Müll landen.“ Zudem gehe es bei der Initiative in Rheurdt nicht darum, nachweisbar bedürftige Familien an festen Ausgabetagen zu versorgen. „An unseren Fairteilern kann sich jeder jederzeit bedienen, der Direktor wie der Flüchtling“, sagt der Pfarrer. „Uns geht es um die Rettung der Lebensmittel, nicht um die Versorgung der Menschen.“

Die Initiative Foodsharing gibt es bereits seit 2012. Nach eigenen Angaben hat sie bereits mehrere hundert sogenannte Fairteiler in Deutschland, Österreich und der Schweiz – das sind Regale oder Kühlschränke, die von engagierten Mitgliedern mit Lebensmitteln bestückt werden, die sonst weggeworfen würden – von Geschäften, aber auch von privaten Haushalten. Registrierte Foodsharing-Mitglieder können auch untereinander Lebensmittel austauschen. In Rheurdt hat die Gemeinde St. Martinus drei Fairteiler eingerichtet: am Pfarrheim an der Kirchstraße und an den Kindergarten St. Hubertus in Schaephuysen und St. Antonius in Tönisberg. „Ich habe zufällig Leute von der Initiative Foodsharing kennengelernt und dachte: Das ist die richtige Sache“, sagt Derrix.