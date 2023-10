Wettkampf beim RUFV am 21. und 22. Oktober Kreisvierkampf der Reiter in Rheurdt

Rheurdt · In vier Disziplinen müssen sich die Reiterinnen und Reiter des RUFV am 21. und 22. Oktober beweisen. Sie treten mit ihrem Vereinssymbol, der Standarte, an. Was diese für eine Bedeutung hat.

21.10.2023, 05:15 Uhr

Mitglieder des Reit- und Fahrvereins Rheurdt werden am 21. und 22. Oktober beim Kreisvierkampf zu sehen sein. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Schwimmen, Laufen, Dressur und Springen, das sind die Disziplinen des Kreisvierkampfes, zu dem am kommenden Wochenende, 21. und 22. Oktober, beim Reit- und Fahrverein Rheurdt um Titel und Medaillen gekämpft wird. Hierzu starten die Reiter am Samstag, 21. Oktober, um 11.45 Uhr, in der Teilprüfung Schwimmen im Hallenbad Rheurdt, um im 50 Meter Freistil zu punkten. Zuvor springen allerdings, ab 10 Uhr, die Teilnehmer zum Nachwuchs- und Bambini-Dreikampf, sowie dem Nachwuchs Vierkampf ins Wasser. Den Abschluss in dieser Disziplin bildet um 12.15 Uhr der Betreuer-Vierkampf, zu dem gleichfalls 50 Meter im Freistil geschwommen werden müssen. Ab 13.30 Uhr treffen sich alle Wettkämpfer auf dem Turnierplatz an der Kirchstraße zum Laufen. Hier starten am Sonntag, 22. Oktober, ab 10 Uhr auch die Wettkämpfe im Pferdesattel, die mit der Teilprüfung Dressur beginnen. Ab 14.30 Uhr gilt es, sich im Springen die letzten Punkte auf dem Weg zur Meisterschaft zu sichern. Gegen 16 Uhr erfolgt dann der große Aufmarsch aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer (ohne Pferd) auf dem Springplatz zur Siegerehrung, wobei Zuschauerinnen und Zuschauer zu allen Prüfungen herzlich willkommen sind. Die genaue Zeiteinteilung des Kreisvierkampfes kann auf der Homepage des gastgebenden Vereins, unter www.rufv-rheurdt.de, eingesehen werden. Der Reit- und Fahrverein Rheurdt (RUFV), besteht seit 1892. Die Liebe zum Pferd und dessen vielseitigem Einsatz, sei es bei der Arbeit auf dem Felde oder beim Reiten, wurden damals als Hauptgründe für die Vereinsgründung benannt. Die Standarte ist das Symbol des Vereins. Diese wird bei Auftritten mitgenommen, wie beispielsweise Kreis- und Landesmeisterschaften und Vereinsjubiläen, um den Verein zu repräsentieren. Sie war ursprünglich in der Antike ein an einer Stange gehisstes Feldzeichen – meist ein plastisches Bild – das den Sammlungsort eines Truppenteils in der Schlacht markierte.

(sder/lst)