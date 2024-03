Anstieg der Krankheitsfälle Kreis Kleve warnt vor Keuchhusten

Derzeit verzeichnen Das Land Nordrhein-Westfalen und auch der Kreis Kleve einen Anstieg von Keuchhusten-Meldefällen. Der Abteilung Gesundheit des Kreises Kleve wurden in diesem Jahr kreisweit bisher vier Keuchhustenerkrankungen gemeldet – es wird jedoch vermutet, dass die tatsächliche Zahl der Erkrankungen höher liegt. In NRW gibt es für 2024 bisher 574 gemeldete Fälle von Keuchhusten – mehr als doppelt so viele wie im vergleichbaren Zeitraum des Vorjahres (259 Fälle). Auch in den angrenzenden Niederlanden werde ein besorgniserregender Anstieg an Keuchhustenfällen beobachtet.