Beiträge über Rheurdt : Kreis Kleve veröffentlicht neuen Bildband

Der neue Bildband über den Kreis Kleve ist ab sofort im Buchhandel erhältlich. Gemeinsam mit dem Verlag Kommunikation & Wirtschaft GmbH aus Oldenburg gibt der Kreis Kleve die fünfte, völlig neue Ausgabe des Buches heraus.

Die Städte und Gemeinden stellen sich vor, in weiteren Beiträgen geht es um Menschen, Natur, Wirtschaft, Freizeit und Kultur. Insgesamt 33 Autorinnen und Autoren zeichnen in ihren Texten ein Bild des Kreises Kleve, in das interessante und auch neue Aspekte über das Leben und Wirken einfließen. „Wir leben dort, wo andere Urlaub machen. Die steigenden Bevölkerungs-, Beschäftigten- und Gästezahlen belegen die positiven Entwicklungen im Kreis Kleve in sehr vielen Bereichen. Unzählige Freizeitangebote sowie die reiche Natur- und Kulturlandschaft prägen die niederrheinische Lebensqualität. Der neue Bildband belegt eindrucksvoll, dass wir uns glücklich schätzen dürfen, Kreis Klever Bürgerinnen und Bürger zu sein“, betont Landrat Wolfgang Spreen. Den engagierten Autorinnen und Autoren dankt Spreen für ihren Blick hinter die Kulissen: „Sie lassen den Bildband zu einem attraktiven Dokument des Jahres 2019 werden“.