Nach nur einem Jahr in Rheurdt Klimaschutzmanagerin wechselt nach Kempen

Nach gut einem Jahr in Rheurdt ist Schluss für Christina Möhring. In diesen Tagen verabschiedet sie sich im Rathaus als Klimaschutz- und Mobilitätsmanagerin. 2024 fängt sie in Kempen als Mobilitätsmanagerin an. „In Kempen arbeite ich 30 Stunden pro Woche für die Mobilitätswende“, sagt sie. „In Rheurdt waren es 20 Stunden für den Klimaschutz und zehn für die Mobilitätswende.“