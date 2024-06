Thema im Jugendhilfeausschuss im Kreis Kleve Übergangskita im Pfarrheim benötigt Geld für Umbauarbeiten

Die Übergangslösung der Kindertageseinrichtung ist seit dem 1. November 2023 in Betrieb, heißt es in der Beschlussvorlage. Kostenpflichtiger Inhalt Die Pfarrei St. Martinus hat damals reagiert, weil in Rheurdt Kitaplätze fehlten. Daher stellte sie ihr Pfarrheim an der Grünstraße der Kita St. Hubertus als „Not-Tagesstätte“ zur Verfügung. Die Erzieherinnen stockten damals ihre Stunden auf, um die neue Gruppe von zwölf Kindern ab drei Jahren zu betreuen.