St. Martinus Rheurdt : Teilen statt wegwerfen

Rheurdt Die Kirchengemeinde St. Martinus startet ein neues Projekt in Rheurdt, Schaephuysen und Tönisberg. Mit der Errichtung sogenannter „Fairteilern“ sollen Lebensmittel künftig vor der Tonne gerettet werden. Zusammengearbeitet wird dabei mit „Foodsharing Kreis Viersen und Straelen“.

Die Pfarrgemeinde St. Martinus startet gemeinsam mit „Foodsharing Kreis Viersen & Straelen“ eine Aktion. Es sollen nach und nach sogenannte „Fairteiler“ in Rheurdt, Schaephuysen und Tönisberg errichtet werden. Diese sollen in Rheurdt am Pfarrhaus, in Schaephuysen am katholischen Kindergarten und in Tonisberg am katholischen Kindergarten entstehen. Die Kirchengemeinde stellt den Foodsavern die jeweiligen Örtlichkeiten zur Verfügung. Ein Fairteiler ist ein Ort, zu dem alle Menschen Lebensmittel bringen und kostenlos von dort mitnehmen dürfen. Ein provisorischer Fairteiler steht bereits befüllt in Schaephuysen am Kindergarten. Die Fairteiler sind für jeden frei zugänglich. Jeder kann diese Aktion unterstützen, in dem er Lebensmittel aus dem Fairteiler herausnimmt, die selbst verbraucht oder verarbeitet werden, oder unter bestimmten Regeln den Fairteiler mit Lebensmitteln bestückt.