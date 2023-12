Langjähriges Mitglied erinnert sich zurück Über die Anfänge der Kinderfeuerwehr in Rheurdt

Mit der Einführung einer Kinderfeuerwehr war die Feuerwehr Rheurdt im Jahr 2014 eine der landesweit Ersten. Das Konzept hat sich indes fest in NRW etabliert. In immer mehr Kommunen haben Kinder zwischen dem sechsten und dem neunten Lebensjahr die Möglichkeit, in einer kindgerechten Atmosphäre gemeinsam den Erstkontakt mit der „Faszination Feuerwehr“ zu knüpfen, bevor sie in die Jugendfeuerwehr wechseln.