Politik lehnt Bürgerantrag ab : Rheurdt: Keine weiteren Stellplätze in Vorgärten

Rheurdt Ein Anwohner des Reiherwegs hat die Änderung der Gestaltungssatzung beantragt, um einen Stellplatz an seinem Haus anlegen zu können. Der Ausschuss für Gemeindeentwicklung hat das abgelehnt, will sich die Situation vor Ort aber ansehen.

In Vorgärten Autos zu parken, ist in Rheurdt in an einigen Straßen üblich, zum Beispiel an der Straße Hochend am Ortausgang von Rheurdt Richtung Schaephuysen. An anderen Straßen ist es aber verboten, zum Beispiel am Reiherweg – auch wenn einige Eigentümer in ihren Vorgärten gerne Stellplätze anlegen würden.