Rheurdter für FDP-Kreisvorsitz vorgeschlagen : Kay Ehrhardt geht ins Rennen

Rheurdt Stephan Haupt gibt den FDP-Kreisvorsitz ab. Er hat den Mitgliedern den Rherudter Kay Ehrhardt als seinen Nachfolger vorgeschlagen. Am 11. März soll der Kreisvorstand neu gewählt werden.

Der Landtagsabgeordnete Stephan Haupt wird den FDP-Parteivorsitz im Kreis Kleve abgeben. Das teilte der 51-Jährige den Mitgliedern am Wochenende mit. Vier Jahre lang stand der Liberale an der Spitze der Partei. „Ich habe dieses Amt mit viel Leidenschaft und großer Freude ausgefüllt. Nun möchte ich die Verantwortung gerne in andere Hände geben“, sagt Stephan Haupt, der seit 2017 Abgeordneter im NRW-Landtag ist.