Politik : Ehrhardt ist neuer FDP-Parteichef

Rheurdt Kay Ehrhardt ist neuer Vorsitzender der FDP im Kreis Kleve. Der 56-jährige Rheurdter hat das Amt beim Kreisparteitag von Stephan Haupt übernommen.

Vier Jahre lang stand der Liberale an der Spitze der Partei. „Es ist mir eine Ehre, diese Partei in die Zukunft führen zu dürfen. Wir haben mit dem Parteitag ein Zeichen der Geschlossenheit gesendet, auf das ich sehr stolz bin“, erklärt Kay Ehrhardt, der für die FDP auch als stellvertretender Fraktionsvorsitzender im Klever Kreistag tätig ist. Mehr als 50 Mitglieder waren beim Parteitag vor Ort. Die Anwesenden dankten dem NRW-Landtagsabgeordneten Stephan Haupt für sein 20-jähriges Engagement im FDP-Kreisvorstand. Haupt tritt in diesem Frühjahr erneut als Landtagskandidat für den Nordkreis Kleve an.