Lions Club Rheurdt/Niederrhein Kathrin Zwanzig ist die neue Präsidentin der Lions

Rheurdt · Sabine Bohnen-Höfer hat den Lions Club Rheurdt/Niederrhein in den vergangenen Jahren erfolgreich geleitet. Jetzt tritt Kathrin Zwanzig in ihre Fußstapfen als Präsidentin. Was die beiden über ihre Arbeit sagen.

28.06.2024 , 06:30 Uhr

Past-Präsidentin Sabine Bohnen-Höfer (links) übergibt das Amt der Präsidentin des Lions Clubs Rheurdt/Niederrhein an Kathrin Zwanzig. Foto: Lions Club Rheurdt/Niederrhein

eine überwältigende Resonanz, beim Rosenfest, als auch beim Second-Hand-Markt und beim Martinsmarkt. Zudem kamen viele Spenden im Rahmen der Ein-Teil-mehr-Aktionen und bei der erstmaligen Teilnahme an der Spenden-Ralley zum WDR-Weihnachtswunder zusammen. Das sind nur einige der Kampagnen, die die Clubfrauen während ihrer Präsidentschaft gemeinsam auf die Beine gestellt haben, um Geld an hilfsbedürftige Menschen spenden zu können. „Ich bin tief beeindruckt davon, wie selbstverständlich alle Mitglieder Hand in Hand gearbeitet haben, um Gutes zu bewirken“, sagt sie in ihrer Rede beim Clubabend im Juni, bevor sie die Präsidentschaft an ihre Nachfolgerin übergibt. „Dieses Lions-Jahr hat erneut gezeigt, dass wir als Team unschlagbar sind, wenn es darum geht, uns im Dienst für andere einzusetzen“, sagte sie. Die neue Präsidentin Kathrin Zwanzig freut sich auf ein Jahr, in dem Anerkennung und Wertschätzung für sie im Zentrum stehen: „Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir in den vergangenen Clubjahren neue engagierte Mitglieder dazugewinnen konnten“, sagte Zwanzig. „Uns alle eint die Motivation, ehrenamtlich Gutes zu tun, und ich freue mich auf weitere Aktivitäten, die uns noch stärker miteinander verbinden werden.“ Präsidentin Zwanzig ist studierte PR-Beraterin und führt seit 2020 den Concept Store „Auguste Luise. Die Genussfreundin“ im Ortsteil Vluyn. Seit 2021 ist sie Mitglied des Lions Clubs Rheurdt/Niederrhein. Auch in ihrem Clubjahr dürfen sich Lions-Freund:innen beispielsweise auf das traditionelle Kartoffelfest im Herbst 2024 sowie auf das Rosenfest im Juni 2025 freuen. Es wird also wieder nicht langweilig und nebenbei noch Gutes getan. Der Lions-Club, der vor mehr als 30 Jahren als erster gecharteter Frauenclub der Lions in Deutschland gegründet wurde, zählt inzwischen 30 Mitglieder.

(mali)