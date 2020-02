Rheurdt : Gemeinde erstellt Konzept gegen Missbrauch

Rheurdt St. Martinus Rheurdt folgt dem Aufruf des Bistums: „Augen auf! – Hinsehen und schützen!“

Die katholische Gemeinde St. Martinus Rheurdt-Schaephuysen-Tönisberg hat ein sogenanntes Institutionelles Schutzkonzept (ISK) erstellt. Dabei geht es darum, sexuellem Missbrauch vorzubeugen. Das ISK wird am Sonntag, 1. März, in den Sonntags-Gottesdiensten der Gemeinde thematisiert. Pastor Norbert Derrix und die Verantwortlichen, die am ISK mitgearbeitet haben, werden es symbolisch unterschreiben und anschließend auch der Presse vorstellen. Das Konzept wird ab 1. März außerdem auch online auf www.st.martinus-rst.de zu finden sein. Es sei in der Gemeinde „ein großes Anliegen, uns mit dem Thema ,Prävention vor sexuellem Missbrauch‘ zu beschäftigen und auseinander zu setzen“, teilte Pfarrer Derrix mit. „Wir sehen uns in der Verantwortung, sowohl mit den Kindern und Jugendlichen als auch deren Eltern und allen anderen Menschen in unserer Pfarrgemeinde, vertrauensvoll umzugehen.“