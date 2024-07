Festwochenende in Rheurdt Kartenverkauf für die siebte Rheurdter Wiesenparty hat begonnen

Am 28. September ist es wieder so weit: Mit dem Fassanstich um 19 Uhr beginnt die siebte Rheurdter Wiesenparty, die eingebettet ist in das Rheurdter Wiesenfest vom 27. bis 29. September. In diesem Jahr wurde das gesamte Design rund um die Party erneuert und haucht „unserer traditionellen Rheurdter Wochenendveranstaltung erneut frischen Wind ein“, schreiben die Veranstalter, die St. Nikolaus Schützenbruderschaft Rheurdt 1535, auf ihrer Facebook-Seite. Sie kündigen auch eine weitere Neuerung an, „damit es nicht langweilig wird“, heißt es.