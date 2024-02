Straßenkarneval in Rheurdt Karnevalszug zieht familienfreundlich durchs Dorf

Am Samstag, 10. Februar, startet der familienfreundliche Rheurdter Karnevalszug um 11.11 Uhr an der Gaststäte Zur Mühle bei Familie Sasse. Er zieht eine Stunde durch das Dorf und endet wieder bei der Gaststätte Sasse. Ab 12.11 Uhr öffnen die Rheurdter Dorfkneipen „Zur Mühle“ und „Zur Post“. Bis 14 Uhr kann auch noch vor der Gaststätte „Zur Mühle“ auf der Straße verweilt werden. Wer spontan mit einem Handkarren mitziehen möchte, meldet sich bis zum 9. Februar im Bürgerbüro der Gemeinde an. Die Teilnahme kostet 20 Euro. Der Zugweg: Start und Ziel Gaststätte „Zur Mühle“, St. Nikolausweg, Rathausstraße, Kaplaneistraße, Kirchstraße, Rathausstraße, Bahnstraße bis Hausnummer 39, Rathausstraße, Hochend, Krokusweg, Oberweg, St. Nikolausweg. Der Zugweg ist drei

Kilometer lang.