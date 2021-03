Awo Bahnhof Rheurdt : Ansprechpartner bei Kummer

Rheurdt Die Jugendzentren aus dem südlichen Kreis Kleve wollen ein Zeichen setzen und zeigen im Video „Wir sind für Euch da!“. Auch der Awo Bahnhof Rheurdt ist bei der Aktion dabei.

Unter dem Motto „Wir sind für Euch da! – Immer vor Ort und halten die Stellung. Mit kreativen Ideen und mit Ideen für zu Hause. Gemeinsam sind wir stark! Wir sind bereit und freuen uns auf euch!“ zeigt der Arbeitskreis-Süd, bestehend aus verschiedenen Jugendzentren des Kreisgebietes, in einem gemeinsamen kleinen Film die Vielfalt der Offenen Kinder und Jugendarbeit und informiert über die aktuellen Angebote, welche das gemeinsame Ziel verfolgen, die Beziehungen zu den Kindern trotz der aktuellen Distanz aufrecht zu erhalten und in diesen schwierigen Zeiten weiterhin eine tolle Freizeitgestaltung anzubieten.

Auch der Awo-Bahnhof in Rheurdt nimmt an dieser Video-Aktion teil. „Da wir Kinder und Jugendliche aktuell nicht vor Ort erreichen können nutzen wir natürlich alle möglichen Medien um auf unser coronakonformes Programm aufmerksam zu machen“, so Einrichtungsleiterin Sabrina Kleinen. „Die Jugendeinrichtungen sind nun seit Dezember für Präsenzangebote geschlossen. Das sind bereits über drei Monate, in denen die Kinder weder zu uns, noch in die Schule oder sonst wo hingegangen sind.“

In Rheurdt setze man das so um, dass das Jugendzentrum Awo-Bahnhof in Rheurdt täglich, und das Jugendzentrum H11 in Schaephuysen wöchentlich, kreative Angebote zum Mitnehmen anbiete. „Bei dieser Gelegenheit können die Kinder und Jugendliche auch mit uns sprechen. Mittlerweile nutzen auch Eltern die Gelegenheit, um ihre Sorgen bei uns loszuwerden und um kleine Beratungen zu erhalten. Die aktuelle Situation macht es für Kinder, Jugendliche und auch für die ganze Familien einfach schwierig“, so Kleinen. „Mit dem Film haben wir gerade jetzt nochmal ein Zeichen gesetzt, da wir immer wieder verdeutlichen wollen, dass wir unermüdlich dabei bleiben, Wege zu finden, um weiterhin in Kontakt zu bleiben.“