Katholische Einrichtung in Rheurdt Jugendbildungsstätte St. Michaelturm wird 50 Jahre alt

Ich war damals neun Jahre alt, als ich mit meiner Kommunionsgruppe im Jahr 2009 zur Jugendbildungsstätte St. Michaelturm nach Schaephuysen gefahren bin. Drei Tage lang haben wir – 26 Kinder und vier Katechesen – dort alles über Gott und den christlichen Glauben gelernt. Das Beste jedoch waren die Spiele, die im Programm eingeplant waren: Ich kann mich an eins erinnern, bei dem ein großer Spielplan mit Zahlen von eins bis 100 vor uns lag. Wir mussten würfeln, mit einer Spielfigur bis zu der gewürfelten Zahl vorrücken, und diese dann im Haus suchen gehen. Also sind wir durch die Bildungsstätte gerannt, haben in Zimmern, unter Tischen und Möbelstücken nach Zetteln gesucht, und haben dann laut geschrien, wenn einer eine Zahl gefunden hatte und wir auf dem Spielplan weiter vorrücken konnten.