Angebot für Kinder aus Rheurdt  Jetzt anmelden zur Stadtranderholung in den Sommerferien

Wer an der Stadtranderholung des Kreises Kleve teilnehmen möchte, kann sich ab sofort für die Sommerferien 2023 anmelden. Wie der Kreis Kleve am Dienstag mitteilte, bietet die Abteilung Jugend und Familie zwei Programme an. „FiHuHo“ am Fingerhutshof in Kalkar-Wissel findet vom 26. Juni bis 14. Juli 2023 statt, „Huck-ale-le“ am Zeltplatz in Kerken-Eyll vom 10. bis 28. Juli 2023. Dabei richtet sich „Huck-Ale-Le“ an Kinder aus Rheurdt, Issum, Kerken, Straelen, Wachtendonk und Weeze. An „FiHuHo“ können Kinder aus Bedburg-Hau, Kalkar, Kranenburg, Rees oder Uedem teilnehmen. Die Kinder werden in ihrem Wohnort jeden Morgen an einer zentralen Haltestelle von einem Bus abgeholt, um gemeinsam mit anderen von 9 bis 16 Uhr zu spielen, basteln und toben.