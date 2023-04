Rheurdt macht bei Klimaschutzaktion mit  Jetzt anmelden für das Stadtradeln im Kreis Kleve

Es geht darum, 21 Tage lang möglichst viele alltägliche Strecken klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen. Wer teilnehmen möchte, kann sich ab sofort unter www.stadtradeln.de/kreis-kleve unter seiner jeweiligen Heimat-Kommune registrieren – in Rheurdt waren am Donnerstag bereits 16 Aktive dabei. Organisiert wird die Aktion durch die „Klimapartner“ im Kreis Kleve, die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve und den Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC) Kreis Kleve. „Beim Stadtradeln steht für alle Teilnehmenden der Spaß am Fahrradfahren im Vordergrund“, sagte Landrat Christoph Gerwers. „Sie alle sind aber zugleich auch Botschafter dafür, möglichst häufig und bewusst aufs Fahrrad zu steigen, um einen eigenen Beitrag zum Klimaschutz und zur Verkehrswende zu leisten. Daher freue ich mich, wenn auch in diesem Jahr viele Kreis Kleverinnen und Kreis Klever beim Stadtradeln mitmachen und fleißig in die Pedale treten.“