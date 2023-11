Verbraucherzentrale NRW warnt Rheurdter Warum Insektenspray tödlich für Katzen sein kann

Der Wirkstoff Permethrin findet sich in vielen Insektensprays, aber auch in Verneblern, den sogenannten „Foggern“. Diese vernebeln ganze Räume mit einer hohen Konzentration an Insektiziden, die für Haustiere häufig zu hoch ist und beim Menschen als Nervengift wirken kann. Die Verbraucherzentrale NRW empfiehlt daher zur Insektenabwehr ungiftige Alternativen, wie Insektenschutzgitter oder Klebefallen. Sollten Haustiere selbst beispielsweise von Flöhen oder Zecken befallen sein, wissen Tierärztinnen und Tierärzte Rat. Fragen zu Schadstoffen in Gebäuden und Produkten beantwortet auch die kostenlose Schadstoffberatung der Verbraucherzentrale NRW unter www.verbraucherzentrale.nrw/