Umwelt- und Naturschutz in Schaephuysen Insektenhotel für den naturnahen Geerkensteg

Rheurdt · Die Siedlergemeinschaft Paschweg wertet den Südteil des Wandelwegs auf. Mit Tafeln will sie darauf hinweisen, wie wichtig die Hohlwege am Höhenzug als naturnahe Lebensräume in der Landschaft sind.

25.09.2023, 13:30 Uhr

Am Wochenende wurde ein naturnaher Geerkensteg von der Siedlergemeinschaft am Paschweg errichtet. Volker Große (2.v.l.) und Michael Sonfeld (2. v.r.) packten mit an. Foto: Norbert Prümen

Wilde Malwe, Wiesensalbei und Schafgarbe sind drei von 27 Pflanzen, die ab dem Frühjahr 2024 am Geerkensteg sprießen, blühen und duften sollen, um neben Wanderern auch Insekten anzuziehen. Am vergangenen Samstag waren zehn Mitglieder der Siedlergemeinschaft „Am Paschweg“ dort, um einen Blühstreifen anzulegen. „Es ist ein zertifiziertes Saatgut und trägt den Namen blühende Landschaft“, sagte Volker Große.