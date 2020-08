Bildungsinitiative der Innogy : Erstklässler freuen sich über Bewegungspakete

Rheurdt Zur Einschulung erhielten die drei ersten Klassen der Rheurdter Martinusgrundschule am Dienstag ein Bewegungspaket vom Unternehmen innogy Westenergie.

Bürgermeister Klaus Kleinenkuhnen und Frithjof Gerstner (innogy Westenergie-Kommunalbetreuer) luden die Kinder gleich zum Tauziehen ein. „Bewegung an der frischen Luft ist wichtig, gerade in Corona-Zeiten. Bewegung ist ein Grundbedürfnis“, so Kleinenkuhnen. „Die Zeiten, bei denen die Kinder in der Schule lange am Computer arbeiten, kommen ja noch. Viele Kinder haben zuhause bereits einen PC, an dem sie spielen, ohne sich zu viel bewegen. Bewegung aber macht Spaß. Das weiß ich aus eigener Erfahrung“, so Kleinenkuhnen. Gerade mit dem Schulstart ist für die Erstklässler vieles neu und aufregend, so dass in der gemeinsame Pause mit den Bewegungsspielen schnell erste Freundschaften geschlossen werden können, auch in Corona-Zeiten. Alle drei ersten Klassen bekamen ein Bewegungspaket.