Feuerwehr in Rheurdt Kleinste Gemeinde – ganz groß

Obwohl man – gemessen an der Fläche und der Einwohnerzahl – die kleinste Gemeinde im Kreis Kleve sei ist, so Markus Gehrmann als Leiter der Feuerwehr, könne sich die Arbeit der Feuerwehr im Vergleich zu den anderen Städten und Gemeinden sehen lassen. So sind über 200 Personen in der gesamten Feuerwehrfamilie aktiv, von Kinder- und Jugendfeuerwehr über Spielmannszug, Ehrenabteilung und Unterstützungsabteilung bis zur aktiven Einsatzabteilung. Laut des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz in NRW (kurz: BHKG), kann eine Freiwillige Feuerwehr maximal aus diesen sechs Abteilungen bestehen. Bei der Feuerwehr Rheurdt sind alle Abteilungen vorhanden und erfreulicherweise personell bestens besetzt. „Das ist eine ganz besondere Situation, um die uns viele andere Städte oder Gemeinden beneiden“, so Gehrmann. Es zeuge vom großen Engagement der freiwilligen Mitglieder aller Abteilungen. „Darauf können die Mitbürgerinnen und Mitbürger der Gemeinde stolz sein“, bekräftigte Gehrmann weiter.