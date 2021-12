Imfpen in Rheurdt : Impfen an Heiligabend in Rheurdt

Impfen an Heiligabend in Rheurdt

Am 24. Dezember findet in der Martinusschule Rheurdt eine Imfpaktion statt. Foto: dpa/Christian Charisius

Rheurdt Bis Ende Januar soll im 14-tägigen Rhythmus in der Martinusschule geimpft werden. Der Termin am 24. Dezember kann bereits über das Portal des Keises gebucht werden.

Das Impfteam des Kreises Kleve wird in der Gemeinde Rheurdt zunächst bis Ende Januar im 14-tägigen Rhythmus ein Impfangebot für jeweils rund 300 Personen anbieten, kündigte Bürgermeister Dirk Ketelaers an. Der erste Termin ist an Heiligabend (24. Dezember), in der Zeit von 8 bis 13 Uhr in der Martinusgrundschule Rheurdt. Es sei zwingend erforderlich, vorab einen Termin zu vereinbaren. Dieser kann ab sofort unter www.impftermine-kreis-kleve.de gebucht werden.