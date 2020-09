Umweltschutz in Rheurdt : Stink-Eschen locken im Spätsommer Bienen an

Rheurdt Imker Frank Peifer-Weiß und Bekannte haben zwölf Bäume „Euodia Hupehensis“ gesetzt, die im Spätsommer blühen, um eine ideale Spättracht für die Immen zu sein.

Zwölf dieser Bienenbäume, wie sie parallel dazu im Deutschen bezeichnet werden, hat sich der Schaephuysener von seiner Schwägerin, die in Nördlingen im Westen Bayerns wohnt, an den Niederrhein bringen lassen. Vier davon hat er selbst gepflanzt, drei auf der Wiese an der Kläranlage und einen in seinem Garten. Acht Samthaarige Stink-Eschen gab er an Bekannte weiter, die diese in Schaephuysen, Rheurdt und an der Littard einpflanzten. So machen sie den Baum in der Ökogemeinde heimisch, der bis vor 150 Jahren nur im Norden Chinas und in Korea zuhause war.