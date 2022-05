Mobilität in Rheurdt : Ideen und Anregungen aus der Bürgerschaft sind gefragt

Auch der ÖPNV spielt beim Verkehrskonzept eine wichtige Rolle. F oto: RP/Archiv Foto: RP/Archiv

Rheurdt Die Gemeindeverwaltung lädt ein weiteres Mal zu einem öffentlichen Projektworkshop ein. Dieser findet am 24. Mai in der Zeit von 18 bis 20 Uhr im Ratssaal des Rathauses in Rheurdt statt.

Zur zukünftigen Gestaltung und Entwicklung einer nachhaltigen und klimafreundlichen Mobilität erstellt die Gemeinde Rheurdt bereits seit vergangenem Sommer ein Mobilitätskonzept. Sie wird dabei vom Planungsbüro Energielenker unterstützt. Ein besonderes Merkmal während der gesamten Konzepterstellung stellt die Beteiligung der Öffentlichkeit dar. Den Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde wird über den gesamten Projektverlauf hinweg immer wieder die Möglichkeit gegeben, sich mit ihren Ideen und Anregungen einzubringen.

Aus diesem Grund lädt die Gemeindeverwaltung nun ein weiteres Mal zu einem öffentlichen Projektworkshop ein. Dieser findet am 24. Mai in der Zeit von 18 bis 20 Uhr im Ratssaal des Rathauses in Rheurdt statt. Eine umfangreiche Bestandsaufnahme des Status Quo des Verkehrssektors in Rheurdt ist wesentlicher Bestandteil des Mobilitätskonzeptes. Diese Arbeiten sind in den vergangenen Wochen durch die Mitarbeitenden des Büros Energielenker beendet worden, so dass zu Veranstaltungsbeginn erste Zwischenergebnisse präsentieren werden können.