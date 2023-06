Verein aus Rheurdt-Schaephuysen ruft auf Hobbygärtner können an Wettbewerb teilnehmen

„Schöne, vielfältige und artenreiche Vor- und Hausgärten sind nicht nur für einen selbst ein besonderer Lebensraum, sondern sie können auch die Gemeinschaft in der Gemeinde erfreuen“, sagt der Verein für Gartenkultur und Heimatpflege Schaephuysen (VfGuH). Zusammen mit dem Kreisverband Kleve für Heimatpflege sucht er für die Bereiche Gemeinschafts-, Wirtschafts-, Natur- und Haus- und Wohngärten, Haus- und Gartenbesitzer, die gerne an einem Gartenwettbewerb über den Verein teilnehmen möchten. Auch in den Bereichen Blumenschmuck und Fassadengestaltung werden Teilnehmer gesucht.