Schulplanung in Rheurdt „Das ist eine Hiobsbotschaft“

So harmonisch wie im Rheurdter Schulausschuss geht es wahrscheinlich in keiner Ehe, keinem Verein und keiner Koalition zu. Die Vertreter aller Fraktionen sind sich einig, wenn es um die Martinusschule geht, die beim Raumangebot zu den Grundschulen zählt, die landesweit am besten ausgestattet sind. Zum Beispiel ist jedem Klassenraum ein Differenzierungsraum zugeordnet. Oder es gibt Klassenräume, die mit Mikrofon- und Übertragungsanlage für gehörschwache Kinder und Lehrer eingerichtet ist. Auf dem Dach der Martinusschule steht eine Photovoltaik-Anlagen. Die Atmosphäre an der integrativen Rheurdter Grundschule scheint zu stimmen, die von 225 Kinder besucht wird. Trotz allgemeinen Lehrermangels kann sie alle Stellen besetzen.