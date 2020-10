Programm des Bahnhofs Rheurdt : Awo-Bahnhof bietet im Oktober eine Menge Gruselspaß

Kürbis Halloween Foto: Busch, Franz-Heinrich (bsen)/Busch, Franz Heinrich (bsen)

Rheurdt Die Kinder- und Jugendeinrichtung Awo Bahnhof Rheurdt, Bahnstr. 39, hat trotz Corona ein abwechslungsreiches Programm im Oktober zusammengestellt, um den Kinder und Jugendlichen möglichst viel Normalität bieten zu können.

Für Kinder ab sechs Jahren gibt es montags von 14.30 bis 19 Uhr, dienstags von 15 bis 19.30 Uhr, mittwochs von 15 bis 19 Uhr und donnerstags von 15 bis 18 Uhr vielfältige Bastel- und Spielangebote. Da Halloween bevorsteht werden hier Halloween-Kürbisse (21. Oktober) und Gespenstergirlanden gebastelt (27. Oktober). Am 28. Oktober können die Kinder beim Halloween-Quiz ihr Wissen rund um den gruseligen Spaß testen. Auch wenn in diesem Jahr kein Martinszug statt findet, müssen die Kinder dennoch nicht auf ihre leichtende Laterne verzichten - am 29. Oktober lädt der Awo-Bahnhof zum Laternenbasteln ein.

Die älteren Kinder ab zwölf sind freitags von 17 bis 21 Uhr herzlich eingeladen. Am 16. Oktober wird hier Stadt-Land-Grusel gespielt. Am 23. Oktober steht ein Ausflug zum Gruselspaß in den Movie-Park in Bottrop zur Hall an. Hierzu ist eine Anmeldung erforderlich. Die Anmeldeformulare können im Awo Bahnhof abgeholt werden. Auch bei der Halloween-Party vom Jugendwerk am 30. Oktober ist eine Anmeldung erforderlich.