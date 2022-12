Heimspiel Schaephuysen Musik und Bürgerwichteln auf der „Domplatte“

„Es gilt mittlerweile schon als Tradition, sich auf der Domplatte für eine kurze Zeit zu versammeln, Freunde zu treffen und Weihnachtslieder zu hören und zu singen“, freute sich Peter Hoyer vom Heimspiel-Orgateam. In diesem Jahr gab es sogar noch Neuheiten. Saxophonist Eike von der Leyen wurde beim Konzert von Geigerin Birgit Schepper begleitet. Mit weihnachtlichen Klängen stimmten sie ihr Publikum ein, das dann unter dem Motto „Schopes singt mit“ vom Liedzettel weitere Adventslieder beisteuerte. Erstmals fand ein Heimspiel-Dorf-Wichteln statt. Mit rund 80 Teilnehmenden ist die Premiere gelungen. Wichtelgeschenke im Wert von zehn Euro wurden vor dem Konzert ausgegeben. Außerdem übergab Peter Hoyer die Spende des letzten Heimspielkonzertes in Höhe von 8000 Euro an die Rheurdter Flüchtlingshilfe. „Für uns ist diese Spende eine wirklich sehr große Hilfe, die ein ganzes Dorf für uns auf die Beine gestellt hat. Wir freuen uns sehr“, so Lisa Helders, Flüchtlingsberatung Caritas Geldern. Die Flüchtlingshilfe steht durch den Angriffskrieg auf die Ukraine vor größeren Herausforderungen. Hoyers Dank galt allen rund 150 ehrenamtlichen Heimspiel-Dorfkindern, die sich beim letzten Konzert für den Erfolg engagierten. „Ein starker Einsatz für die gute Sache“, so Hoyer.