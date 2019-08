Verein für Gartenkultur und Heimatpflege Schaephuysen : Heimatverein lädt zur Jahrestour nach Münster

(RP) Das Freilichtmuseum Mühlenhof und die Domstadt Münster sind in diesem Jahr Ziele des Vereins für Gartenkultur und Heimatpflege Schaephuysen. Der Jahresausflug ist für Samstag, 28. September, geplant.

Um an der Busfahrt teilnehmen zu können, muss man kein Vereinsmitglied sein – im Gegenteil: Alle Bürger sind herzlich eingeladen, mitzufahren.

Der Treffpunkt für die Fahrt ist um 8.15 Uhr am Heimatmuseum, Hauptstraße 39, in Schaephuysen. Gegen 17.30 Uhr startet in Münster die Rückfahrt Richtung Schaephuysen.