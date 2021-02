Rheurdt: Heike Bergner hofft auf baldiges Ende der Pandemie : Ein guter Draht zu Jubilaren

Info

Bürgermeister Dirk Ketelaers sowie seine Stellvertreterinnen Agnes Teilmans und Heike Bergner überbringen Glückwünsche der Gemeinde normalerweise zum 80., 85. und 90. Geburtstag, um ab dann jedes Jahr zu kommen. Außerdem besuchen sie Ehepaare zu Goldenen, Diamantenen und weiteren Hochzeiten.Während des ersten Lockdowns stellte die Gemeinde die Gratulationen im März 2020 ein. Agnes Teilmans hat sie Mitte Februar eingeschränkt wieder aufgenommen. Sie telefoniert mit den Jubilaren, lässt bei Frauen Blumen und bei Männern eine Flasche Sekt vorbeibringen. Heike Bergner will erst wieder gratulieren, wenn die Pandemie vorbei ist, dann aber in altem Stil, also mit Besuch der Geburtstagsfeier.