Zukunft des Sports in Rheurdt Haus des Sports wird am 24. August offiziell eingeweiht

Endlich ist es so weit: Am 24. August wird das Haus des Sports in Schaephuysen offiziell eingeweiht. Dazu lädt die Gemeinde Rheurdt interessierte Bürgerinnen und Bürger ein. Neben der Einweihung des Hauses feiert die Spielvereinigung Rheurdt-Schaephuysen (SpVgg) auch ihr zehnjähriges Bestehen mit einem Familientag. Das Programm dazu beginnt um 11 Uhr mit vielen Aktionen für groß und klein. Ab 17 Uhr gibt es dann einen Gottesdienst, danach wird das Haus des Sports feierlich an die Gemeinde übergeben. Ab 19 Uhr wird eine Party mit der Band „Two for you“ gefeiert. Für das leibliche Wohl ist dabei gesorgt.