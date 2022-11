Neubau in Rheurdt Haus des Sports ist ein Vorzeigeobjekt

Bis Frühjahr 2023 will der Verein die Außenanlage anlegen und den unteren Rasenplatz einebnen. Dieser war an einer Stelle geöffnet worden, weil nach Luftbildern eine Bombe aus dem Krieg nicht ausgeschlossen wurde – tatsächlich handelte es sich lediglich um ein großes Eisenstück. Voraussichtlich in der Zeit von Mitte April bis Mitte Mai will die Spielvereinigung zu einem Frühjahrsfest einladen, um das Haus des Sports, das Eigentum der Gemeinde ist, der Öffentlichkeit vorzustellen. Bis dahin soll auch die erste Mannschaft den letzten Tabellenplatz der Kreisliga A verlassen haben.