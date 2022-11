Halloween in Rheurdt : Awo Bahnhof verwandelt sich in einen „Horrorzirkus“

Im Awo-Bahnhof wurde Halloween gefeiert. Foto: dpa/Patrick Pleul

Rheurdt Am Wochenende vor Allerheiligen gab es spannenden Gruselspaß für die jungen Besucherinnen und Besucher des Awo Bahnhofs in Rheurdt. Highlight war eine Nachtwanderung mit anschließender Übernachtung in der Einrichtung.

Manege frei – so lautetedas Motto der diesjährigen Halloweenparty am Awo-Bahnhof Rheurdt. Nachdem es für die Jugendlichen in den Herbstferien eine Fahrt zum Horrorfestival in den Movie Park gab, waren nun die jüngeren Besucher dran. Für angemeldete Kinder gab es am Samstag eine schaurige Halloweenparty vom Ortsjugendwerk Rheurdt.

Passend zum Motto „Horrorzirkus“ wurden die Kostüme und Dekoration bei der Halloweenparty ausgewählt. Am Nachmittag ging es dann auch schon los. Als die Kinder den Awo-Bahnhof betraten, erkannten sie ihn kaum wieder, dieser hatte sich nämlich in einen richtigen „Horrorzirkus“ verwandelt. Um sich auf Halloween thematisch einzustellen, wurde das Chaosspiel gespielt. Dabei durften die Kinder zahlreiche Aufgaben und Rätsel rund um Halloween lösen. Danach konnten alle ihre Tanzkünste beim sogenannten Gruselstopptanzen präsentieren.