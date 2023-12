Personalmangel im Ökodorf Hallenbad Rheurdt sucht neue Aufsichten

(lst) Ob ehrenamtlich oder gegen Bezahlung, ob regelmäßig oder nur hin und wieder – das Hallenbad in Rheurdt sucht dringend neue Schwimmmeister oder Schwimmmeisterinnen. Diese sollten natürlich nicht nur gerne schwimmen, sondern auch gut schwimmen können und in der Lage sein, eine Person vor dem Ertrinken zu retten. Als Nachweis reicht dazu eine kombinierte Rettungsübung aus, die deutlich einfacher ist als das sportliche Rettungsschwimmabzeichen in Silber.