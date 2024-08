Landwirtschaft in Rheurdt Grundstück zur landwirtschaftlichen Pacht angeboten

Wer an der Fläche interessiert ist, soll eine schriftliche Bewerbung mit Angebot eines Pachtpreises je Hektar bis zum 30. September dieses Jahres per Mail an info@rheurdt.de oder schriftlich an die Gemeinde Rheurdt, Liegenschaftsabteilung, Rathausstraße 35, 47509 Rheurdt, senden.